Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, parla del momento della squadra toscana e dei suoi calciatori in orbita di mercato. Su tutti Bennacer, centrocampista che piace molto alla Roma di Monchi. Queste le sue dichiarazioni a Radio Radio: “Meglio se ne parliamo a giugno perché è un ragazzo serio e professionale e che non pensa a cambiare aria neanche di fronte a una squadra importante come la Roma. Questo ruolo da titolare che gli si sta cucendo intorno gli servirà per una piazza importante dove oggi, però, farebbe l’alternativa. Traorè? Ce lo hanno chiesto tre-quattro squadre, Napoli e Roma non sono tra queste”