In questa prima parte di stagione, Juan Jesus non ha trovato spazio ed è rimasto ai margini della rosa per il nuovo allenatore Fonseca. Il brasiliano è in partenza a gennaio e su di lui c'è l'interesse del Bologna di Sabatini e Mihajlovic. Come riportato da Il Messaggero, il nodo da sciogliere rimane l'ingaggio, visto che l'ex Inter ha un contratto con la Roma di 2,2 milioni netti l'anno che lo lega ai giallorossi fino al 2021.