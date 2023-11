A pochi giorni dal derby con la Lazio - e alla vigilia della gara di Europa League con lo Slavia Praga - in casa Roma continua a essere incerto il futuro di Josè Mourinho. Il portoghese ha il contratto in scadenza a giugno, ma da quanto racconta il Corriere dello Sport al momento non sono previsti contatti tra l’allenatore e i vertici della società pet un eventuale rinnovo.