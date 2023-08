Nella sconfitta a Verona, la Roma ha perso anche Dybala. L'argentino è uscito per un problema all'adduttore destro. Secondo Dazn, l'uscita dal campo sarebbe arrivata per precauzione. L'argentino mette nel mirino la partita di venerdì contro il Milan e filtra cauto ottimismo per le sue condizioni fisiche.