Maurizio Costanzo fa calare il sipario e saluta la Roma. Dopo nemmeno un anno il noto presentatore e giornalista si dimette da advisor esterno per le strategie della comunicazione legata prevalentemente allo stadio. Un’esperienza breve nata a giugno del 2021. Costanzo nei primi mesi era intervenuto soprattutto per far sentire la comunicazione del club attraverso radio e giornali. Poi col passare dei mesi la sua presenza è andata scemando. Oggi sono arrivate le dimissioni che non hanno colto di sorpresa i Friedkin. Negli scorsi mesi anche Stefano Scalera, External Affairs Director, aveva salutato il club.