Battuta facilissima:In realtà la nomina del popolare autore/presentatore/giornalista/scrittore e almeno un'altra mezza dozzina di ruoli a nuovo advisor per le strategie di comunicazione del club ha destato non poca sorpresa. Tant’è. Costanzo - come ha spiegato - si occuperà «Dei. Devo ancora capire bene come muovermi, mi sto guardando intorno. Il mio obiettivo è soprattutto quello di saldare il rapporto tra i tifosi e il club». Che vuol dire tutto e non vuol dire niente.Bravi voi se trovate un esperto di comunicazione che lavora per allontanare i tifosi dalla squadra (poi succede questo di solito, ma è un altro discorso).- anche solo da supervisore -. A quasi 83 anni - li compie il 28 agosto - sarebbe un supplizio non richiesto sottoporsi a quel calvario che un advisor della comunicazione - di qualsiasi club - deve mettere in conto. Da anni Costanzo è a capo di un'agenzia di comunicazione che lavora con molti personaggi pubblici, dalla politica allo spettacolo. Tra l’altro non sarebbe nemmeno giusto chiedergli una presenza costante.(anche e soprattutto a Roma, il che), perché la sua presenza è carica di suggestioni, perché - da sempre - Costanzo è considerato un grande stratega della comunicazione (lo è sul serio), per cuiche in un solo attimo sposti le telecamere sulla Roma (succederà, tranquilli).Il libro delle barzellette in questa prospettiva fu decisivo. Costanzo insegnò a Totti ad usare l'arma dell'autoironia, a prendersi in giro, ad alleggerire tutto quel sovraccarico di «importanza» che un fuoriclasse porta con sé. Ha ricordato di recente Costanzo:. La cosa bella è che lui mi disse: “Aò però nessuna su Ilary”. Io lo trovai fantastico». Fu un successo incredibile che cambiò la percezione degli italiani su Totti. E di questo Totti - e sua moglie Ilary - sono sempre stati molto grati a Maurizio Costanzo.Del resto le parole di Costanzo vanno in quella direzione. Così come gli slogan. Il primo coniato da Costanzo è «Sarà è ‘Mejo a Roma». E non sarà l’unico. A proposito - tra il «Daje Roma» di Mourinho e il «Mejo a Roma» di Costanzo - il ritorno all'identità giallorossa è la prima cosa che salta agli occhi, suona buffo che a farlo siano proprietari americani, ma così va il mondo (del calcio). Tutta da seguire sarà, tra i più efficaci in circolazione. Ognuno nel proprio campo, hanno ben pochi concorrenti.che gravitano oltre il perimetro del campo.