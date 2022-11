Meno di un anno fa Ola Solbakken segnava contro la Roma, spaventando la squadra di Mourinho nella corsa che l'avrebbe poi portata a vincere la Conference League. Ora, invece, l'attaccante norvegese fa il conto alla rovescia per iniziare la sua nuova avventura proprio con la maglia giallorossa. Nei giorni scorsi il classe '98 ha salutato il Bodø Glimt, con cui è in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre, e presto, nelle prossime settimane, volerà nella Capitale per iniziare a prendere contatto con la sua prossima squadra...