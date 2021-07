Conto alla rovescia arrivato quasi a zero,. José Mourinho era stato chiaro, voleva il suo nuovo terzino per la seconda parte del ritiro prestagionale, quella che comincerà lunedì prossimo e si svolgerà in Algarve, e Tiago Pinto ha deciso di accontentarlo, alzando nel giro di poche ore la sua offerta per il Palmeiras e arrivando a trovare l'accordo per una cifra didi bonus.Un investimento importante, per un giocatore che, nell'idea della Roma,, ma col passare dei mesi avrà un ruolo sempre più importante per la rosa dello Special One. Proprio la presenza dell'allenatore portoghese è stata un fattore importante nella scelta del classe '97, che in queste ore ha fatto arrivare nella Capitale tutto il suo entusiasmo: "Per me è, la Roma è un top club. Sarà un onore essere allenato da Mourinho".La Serie A, quindi, la conoscerà con la maglia giallorossa addosso. Eppure. Con Theo Hernandez che stava già facendo vedere tutto il suo strapotere fisico e, la dirigenza rossonera era alla ricerca di un esterno sinistro da affiancare al francese esu cui investire per il futuro. L'idea del Milan era di chiudere un'operazione in, ma il Nacional - allora proprietario del cartellino di ​Viña - preferiva una cessione a titolo definitivo e così accettò l'offerta del Palmeiras, per circa 4,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. Storie di calciomercato, che fanno parte del passato: il futuro di ​Viña si chiama Roma.