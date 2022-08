Roma-Cremonese 1-0 (primo tempo 0-0)



Rete: 65' Smalling (R)

Assist: 65’ Pellegrini

Ammoniti Aiwu (C), Zanimacchia (C), Bianchetti (C).



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola (72' Zalewski); Dybala (72' Matic), Zaniolo (45' El Shaarawy); Abraham. All: Mourinho.



CREMONESE: Radu; Aiwu (56' Bianchetti), Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione (56' Baez), Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia (56' Buonaiuto); Dessers, Okereke (77' Tsadjout). All.: Alvini.



Arbitro: Massimi