Roma-Cremonese, le pagelle di CM: Dybala accende la luce. Lukaku, un minuto da Big Rom

Roma-Cremonese 2-1



SVILAR 6: Un solo tiro in porta, che entra. Poi un paio di uscite coraggiose



CELIK 4,5: Gioca fuori ruolo mostrando solo sacrificio. Tutto il resto è da annotare sul grande libro degli errori di Pinto. Esce ammonito e intontito. (1’st Kristensen 6: da centrale in una difesa a 4. Ci mette fisico e volontà)



CRISTANTE 5,5: Non è un difensore, ma si sforza di farlo. Gli errori non mancano ma almeno prova a rimediare nel finale



LLORENTE 4,5: Soffre Okereke prima di prendere un giallo e vedersi scavalcato da un pallonetto da dilettante di Ghiglione in occasione del gol subito. Disastro. (1’st Zalewski 6: tanta corsa e qualche cross sbilenco)



KARSDORP 4,5: Sbaglia tanto, e si fa notare davvero solo per il cross da cui nasce la traversa di Pellegrini. Non ripaga la fiducia (28’st Spinazzola 6,5: si guadagna rigore e forse ultimi applausi)



BOVE 5: Un’ora in tackle con frenesia e tanti errori. E quando riesce nell’inserimento sbaglia ancora il controllo (21’st Azmoun 6,5: ancora decisivo, stavolta con un assist al bacio e tanto lavoro alle spalle)



PAREDES 6: Rallenta un po’ troppo il gioco, ma del reparto è quello che assicura maggiori equilibri. Non arriva comunque alla sufficienza



PELLEGRINI 5,5: La traversa è più un gol divorato che sfortuna. Qualche buon filtrante, ma pure tanto girare a vuoto nel primo tempo



EL SHAARAWY 5,5: Malissimo nel primo tempo, dove galleggia tra le linee. Nella ripresa si ritrova più a suo agio avanzato e becca pure il palo



BELOTTI 5: Si batte e fa ammonire mezza Cremona, ma quando arriva all’appuntamento col gol fa scena muta (1’st Dybala 7: accende la luce. Prima baciando palloni, poi scagliando in porta quello che vale il derby. Joya per forza)



LUKAKU 6,5: Fase Rem per un’ora, poi basta un minuto da Big Rom. Anzi meno. Gol da bomber e carica attivata



MOURINHO 6: Ribalta una partita nata malissimo tra emergenza e un gioco avaro di idee. Restano tanti dubbi sul futuro



CREMONESE



Jungdal 6,5



Ravanelli 6,5



Collocolo 6



Tuia 7 (8’st Bianchetti 5)



Sernicola 5



Ghiglione 7 (dal 1’st Majer 5,5)



Castagnetti 6,5 (17’st Quagliata 5,5)



Antov 6



Tsadjout 6 (17’st Abrego 5)



Zanimacchia 6



Okereke 6 (17’st Coda 5,5)



Stroppa 6,5