Un paio di uscite alte e poco più in un primo tempo senza pericoli se si esclude una rovesciata finita al lato di Dessers. Nella ripresa salgono i battiti e gli interventi, da infarto il tiro di Pickel. Coi piedi non sempre perfetto.: Ha voglia di tenere alto lo standard dei suoi prodotti a cui aggiungerebbe volentieri un gol di testa come ai bei tempi. Il primo errore su Dessers però poteva costare caro, poi ripete il ritardo in marcatura sul belga.E alla fine (anzi quasi) arriva Chris. Studia Dessers ma ha già lo stomaco pieno e non deve sudare chissà quanto nella prima mezz’ora. Poi l’attaccante si sveglia ed arriva qualche spavento che obbliga l’inglese a indossare l’armatura. Provvidenziale anche sul recupero su Valeri oltre ovviamente che sul gol partita.: Resta soffocato nei primi minuti e Mourinho gli chiede spesso di aprire il campo e giocare in verticale. In fase di copertura gli manca il solito piglio anche se non commette errori da matita blu. Nel finale scaccia via un pallone che sembra una bomba a mano.: Qualche eccesso di confidenza porta a errori non da lui nei primi minuti. Poi indovina tagli difensivi e cross tesi in avanti. (86’ Celik sv): Rigioca, e lo fa di nuovo con piglio e lucidità nel tentativo di mantenere equilibrio di una squadra che ancora va a fiammate. Nella ripresa il caldo accumulato gli provoca qualche black-out ma si riprende subito.: Illumina anche la sfortuna. si adatta a un ruolo che non adora cercando di offrire sempre ai compagni sponda e sicurezza. Nella ripresa aumenta la profondità e viene spesso frenato, anche con modi bruschi. Poi da calcio d’angolo disegna l’arcobaleno per Smalling. E altre giocate d’altissima classe sulla trequarti.: A volte le sue idee corrono più della palla. Nella ripresa cala d’intensità. Esce stremato. (72’ Zalewski 6: mantiene la posizione seppur con qualche palla persa)La sfiga ci vede benissimo. Nicolò parte subito col phon acceso e spettina la difesa della Cremonese con incursione centrale e assist. Poi viene attenzionato sin troppo dagli avversari e forse esagera su un altro ribaltamento in cui ignora Dybala. Esce per un problema alla spalla. (45’pt El Shaarawy 6: E’ reattivo ma non ha la fisicità di Nicolò e gli manca lucidità sotto porta. Poi è pure sfortunato sulla traversa)Assiste, ricama e suda pure in difesa. Non è ancora toda Joya. Gli manca un pezzo di maschera, quello che fa paura. Vedi l’esterno che Radu para facilmente e soprattutto la palla che strozza a porta vuota nella ripresa. (72’ Matic 6: calmante, o almeno ci prova)Se arriva per primo sul pallone o lo abbatti o lo perdi. E il suo lavoro resta prezioso. Però sul cross tagliato di Dybala dopo 7 minuti si fa soffiare sul collo da Valeri con troppa facilità.: Mette in campo lo stesso undici di Salerno. Alvini è osso duro, e il proseguo è più ostico anche perché la Roma si impigrisce un po’ quando si avvicina a Radu. Sfrutta i calci piazzati, e prova a scacciare la sfiga concedendo troppo nel finale.: Il riscatto è dietro l’angolo, paratone su Pellegrini dopo pochi secondi. Si ripete due volte su Dybala e Zaniolo. Si arrende solo a Smalling. Errare è umano, per tutti.: Incantato da Dybala, poi si mette a martellare Zaniolo fino al giallo e prova ad offendere più del solito. (56’ Bianchetti 5: soffre tanto): Il più esperto cerca di mantenere i nervi saldi anche quando avanza l’armata. L’intervento su Zaniolo alla mezz’ora è perfetto. Come tutti si perde Smalling.: Pressa e picchia alzando sempre la linea proprio come vuole Alvini. Che sorpresa. (84’ Ciofani sv): Ci mette tutto il fiato che ha. Che ad agosto non è troppo. (56’ Baez 6: entra nel peggior momento ma non molla)Si allunga e riesce a intercettare palloni che sembrano destinati tutti ai piedi di Dybala e compagni. Nel finale per poco non gela l’Olimpico.: Piedi ottimi, ma questo si sapeva. Ci mette pure quella grinta che mancava.: Un anticipo alla Chiellini su Abraham dopo pochi minuti vale come un gol. Prova pure a segnarlo con un missile che finisce di poco a lato.: Riesce spesso a trovare il varco e mostra personalità importante. Ripresa con più sofferenza, ed esce. (56’ Bonaiuto 5,5: gli tremano un po’ le gambe ma da calcio piazzato fa venire i brividi): I numeri li ha tutti, vedi la rovesciata a fine primo tempo e soprattutto la traversa a inizio ripresa. Li fa vedere ad intermittenza, ma è un ottimo elemento.: L’anno scorso aveva fatto ammattire la Roma, stavolta sembra più timido. (78’ Tsadjout sv)Ha idee e coraggio e non si piega al potere di un avversario ovviamente superiore. La Cremonese gioca bene come con la Fiorentina. Anche se perde ancora.