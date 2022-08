La Serie A si prepara ad affrontare la seconda giornata della stagione 2022-23. Come la prima giornata, anche questo turno si svolge nell'arco di tre giorni, fra sabato e lunedì. Alle 18.30 di lunedì, la Roma di Mourinho ospita all'Olimpico la neopromossa Cremonese di Alvini. Per i giallorossi, ormai consueto tridente con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. Difesa e tre anche per grigiorossi, con Dessers e Okereke in attacco.



Lunedì 22 agosto, ore 18.30: Roma-Cremonese (Dazn)



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.



CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Dessers, Okereke.