Ecco le parole in conferenza stampa del neo acquisto Bryan Cristante

Che impressione ti ha fatto la Roma da avversario?



Di Francesco ha fatto un gran lavoro e si è visto sia in campionato che in Champions



Cosa ti ha chiesto il mister in questi primi giorni?



Intanto ci stiamo riattivando, ci ha detto quello che vuole ovvero un bel calcio e con una pressione alta. Abbiamo tutto il tempo per lavorarci bene.



La Roma ha avuto il 5° attacco della serie A, sono mancati i gol dei centrocampisti. E' questa la tua prima missione?



Il mio obiettivo è fare bene, i gol aiutano le prestazioni e ovviamente fa parte del mio obiettivo qui.



Cosa è cambiato nella tua carriera quando sei approdato all'Atalanta?



Credo sia stata una crescita normale, di un giovane con diverse esperienze. A Bergamo è arrivato il momento giusto per esprimere il mio potenziale grazie pure a un grande allenatore come Gasperini.



Sei stato accostato a Lazio e Juve, perché hai scelto la Roma?



Non guardo mai tv o giornali. Quando c'è stata l'offerta della Roma l'ho accolta subito. Trigoria è un posto giusto per me e per la mia crescita.



Potresti essere il centrocampista più caro nella storia della Roma, ti pesa?



I tempi sono cambiati, e oggi i prezzi sono più alti. Il paragone non si può fare, comunque la vivo in maniera molto tranquilla.



Ti spaventa passare dall'Atalanta alla Roma visto cosa è successo a Gagliardini o Kessie?



Lavorando nel modo giusto, con un allenatore che sà valorizzare i centrocampisti si può fare bene.



L'anno scorso ti sei trovato bene con Gomez, oggi ci sarà Pastore?



Ma sono tanti i campioni qui, in tanti mi aiuteranno