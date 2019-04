Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Roma Tv al termine della partita vinta dai giallorossi per 1-0 contro l'Udinese.



Queste le sue parole: "Altri 3 punti? Quando si inizia a vincere ritrovi la fiducia, le cose vengono meglio. Partita difficile? Lo sapevamo, l'Udinese sta facendo bene. Siamo stati bravi, alla prima occasione buona abbiamo fatto gol e abbiamo rischiato poco. La partita di sabato contro l'Inter? Abbiamo dimostrato di poter fare grandi prestazioni contro grandi squadre, ora siamo reduci da due vittorie consecutive, questa partita arriva nel momento giusto. La prestazione? Sì, stiamo facendo bene anche grazie al mister. Siamo una bella squadra, l'importante era ritrovare fiducia e le giuste misure in campo. La gomitata di Samir a Juan Jesus non sanzionata? Abbiamo visto lo scontro ma c'era tanta gente in area, non abbiamo fatto caso alla gomitata".