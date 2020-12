Ad accompagnare Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con loè stato Bryan Cristante, Queste le sue dichiarazioni:Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo visto i nostri errori tra ieri e oggi. E’ una partita singola, abbiamo fatto bene tutte le altre. Domani dovremo fare lo stesso bene.Sappiamo di non aver fatto una buona partita. Può capitare, è stato un caso isolato. Siamo andati in difficoltà, anche il Napoli ha i suoi meriti. Ma da domani faremo rivedere il nostro gioco.C’è bisogno di me in quella posizione, man mano che si gioca in un ruolo si riesce a migliorare. Adesso c’è bisogno di me lì, poi il mister deciderà dove schierarmi.No, sinceramente non penso sia una cosa vera. Contro le grandi abbiamo sempre fatto ottime partite e mi ricordo poche sconfitte. Non troviamo il bisogno di affrontare il discorso.Sappiamo che è un’ottima squadra, pressano molto bene. Li abbiamo rivisti in questi giorni e sicuramente ci aspetterà una partita difficile. Dovremo fare un’ottima prestazione per portare a casa il primo posto.