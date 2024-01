Roma, Cristante ammonito e diffidato: ecco quale sfida salterà

Bryan Cristante è stato ammonito per proteste sulla rete di Giroud in Milan-Roma. Il centrocampista giallorosso era diffidato e, per questo motivo, salterà il prossimo impegno in campionato dei capitolini: Roma-Hellas Verona di sabato 20 gennaio.