E' ancora positivo al Covid-19 Bryan Cristante. Il centrocampista, fermato dalla pandemia il 20 novembre, proseguirà le terapie domiciliari e non partirà ovviamente per Bologna dove è impegnata la Roma domani sera contro i rossoblu. Quasi scontata l'assenza pure contro l'Inter sabato prossimo e un problema in più per Mourinho che deve fare a meno anche di Lorenzo Pellegrini.