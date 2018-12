Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Cagliari di sabato: "Roma ha un calore particolare, che si trova solo in questa piazza. La storicità della città viene riportata nella società, la gente ha questo calore, difficile da ritrovare in altri posti. Ho legato con tutti. Siamo un bel gruppo, tutti belli affiatati, nello spogliatoio c'è dialogo con tutti e non è scontato. Due punti in cinque partite contro le piccole? Perché non siamo stati bravi, dobbiamo fare di più contro queste squadre, che sulla carta sono più abbordabili, anche se in A non è mai facile contro nessuno. È uno dei punti principali che dobbiamo migliorare, stiamo lavorando per sistemarlo, dobbiamo riuscirci. Col Cagliari dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti, trovando la continuità che sta mancando. I tanti infortuni muscolari? Penso che a volte c'è quel pizzico di sfortuna che capita tutta insieme. Qualche infortunio è normale, è un caso che ce ne sia qualcuno in più. Zaniolo? Sta dimostrando che diventerà un grande giocatore, sta facendo molto bene, deve continuare così. De Rossi? Bisogna guardarlo ogni giorno, con la sua esperienza, col tipo di giocatore che è ogni cosa è importante. C'è solo da rubargli il più possibile. Juve-Inter? L'Inter è un'ottima squadra, si sa che in campionato la Juventus ha una continuità che no ha nessun altro. È una partita aperta. Dove arriverà la Roma? Sicuramente entro le prime quattro, siamo ancora lì, abbiamo tutte le carte in regola. Dobbiamo solo trovare quella continuità che ci sta mancando".