Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con l'Inter:



"L'avevamo preparata così, per cercare di sbloccarla quando si sarebbe presentata l'occasione. Abbiamo affrontato una squadra forte, con una rosa più ampia, noi siamo sempre gli stessi ed è difficile giocare sempre sugli stessi ritmi. Nel primo tempo abbiamo fatto molto meglio, stavamo riuscendo a fare la nostra gara ma abbiamo preso un gol evitabile. Da lì era difficile recuperarlo. Ruolo? Volevamo sfruttare qualche inserimento, i colpi di testa. Bastava un mezzo centimetro più in là, peccato. Se l'Inter dovrebbe vincere con 20 punti di distacco con la rosa che ha? Sicuramente hanno un organico molto ampio, sotto quel punto di vista sono di un altro livello rispetto alla Serie A. L'ambiente ce lo aspettavamo, non penso abbia influito più di tanto"