Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato a Sky dopo la vittoria della Conference League nella finale di Tirana:



"Quando si vince è tutto bello, era importante per Roma e per noi. Sappiamo che possiamo far bene ovunque, possiamo giocarcela su tutti i palcoscenici. Avevamo bisogno di un leader come Mourinho che sa come si vincono queste partite, in cui i dettagli fanno la differenza".



ZANIOLO E SPINAZZOLA - "Non serviva il gol di stasera per dimostrare che è forte, può togliersi grandi soddisfazioni in carriera. Per Spina è stato un anno difficilissimo, il prossimo farà un'altra grande stagione".