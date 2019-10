Brutte notizie dall'infermeria. L'epidemia infortuni continua a ha colpito stavolta Kalinic e Cristante. L'attaccante ha rimediato nel primo tempo con la Sampdoria una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro ma pure una infrazione alla testa del perone. Niente operazione ma solo terapia conservativa. Il recupero però potrebbe durare fino a gennaio. Stop di almeno due mesi invece per Cristante che ha accusato uno strappo al tendine dell'inguine. L'ex atalantino si sottopporrà a un'operazione al pube nelle prossime ore. Le conferme si avranno soltanto oggi nel pomeriggio, ma la Roma rischia di dover fare a meno di Cristante fino all 2020. Al momento la Roma ha fuori per infortunio, oltre a Diawara e Pellegrini, anche Ünder e Mkhitaryan e contro il Milan non avrà Kluivert, squalificato.Guai enormi per Fonseca.