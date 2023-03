Quando è in campo (e magari le cose non vanno) è uno dei primi a essere bersagliato. Ma quando non c’è viene rimpianto. E’ il destino ormai accettato daAppena due assenze, in cui si è notata una mancanza di equilibrio tra il reparto difensivo e quello di centrocampo. Mancava il collante, appunto Cristante. E scusate la rima.a disposizione venendo risparmiato solo in qualche finale di partita. Più di lui hanno giocato solo Smalling e Ibanez, e viste le prestazioni di Kumbulla si capisce il perché.Tutto come previsto da Daniele De Rossi nel 2018: “Ne vorrei cento come lui”.Ne basta uno per ora. Ed è quello che tornerà contro Real Sociedad e Lazio per rimettere a posto la diga insieme a Matic. Durante la sosta potrebbe arrivare anche l’annuncio del rinnovo del centrocampista.Se dovesse rispettare il contratto diventerebbe uno dei giocatori con più presenze nella storia. Già giovedì supererà Rizzitelli e Ghiggia con 212 gare complessive giocate con la maglia giallorossa.