Bryan Cristante e Alessandro Florenzi - reduci dalla vittoria all'Europeo - si sottoporranno al tampone il primo agosto. Ma se il centrocampista ex Atalanta, salvo intoppi, è atteso in Portogallo con la squadra il giorno successivo - il 2 agosto - c'è ancora incertezza sul futuro di Alessandro Florenzi per il quale si prospetta un futuro lontano dalla capitale.