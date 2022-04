Vuole restare alla Roma, ma il suo futuro rischia di essere lontano dalla Capitale. Nonostante la stima e la fiducia di José Mourinho in estate Bryan Cristante potrebbe fare la valigia e cambiare maglia. Come anticipato da Calciomercato.com il centrocampista passato dal Benfica guadagna 1,8 milioni di euro netti all'anno, per firmare il prolungamento il suo agente Giuseppe Riso, lo stesso di Gianluca Mancini, chiede lo stesso ingaggio del difensore, ovvero 3,5 più bonus.A queste cifre la Roma non è disposta a trattare, da qui l'idea di cederlo in estate. Su di lui c'è da tempo il, che però non ha ancora affondato il colpo,Cristante al momento non è una priorità del Milan, ma il suo nome va considerato in ottica liste, essendo cresciuto nel settore giovanile rossonero, ai bianconeri piace perché è giovane, italiano e a un prezzo contenuto, circa 15 milioni di euro., entro fine anno il nazionale azzurro vuole prendere una decisione: restare, con sostanziare ritocco dello stipendio, e prendere la porta.