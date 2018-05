Negli ultimi giorni Roma e Atalanta si sono avvicinate e anche di molto, con il club giallorosso che ora è in pole position (la freccia è stata messa sulla Lazio) per aggiudicarsi i servigi di Bryan Cristante, 23 anni, uno degli uomini chiave di una squadra capace di tagliare per il secondo anno consecutivo il traguardo europeo. Come riportato nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’accelerata è arrivata ad inizio settimana: prima con l’incontro di lunedì tra il d.s. giallorosso Monchi e l’agente del giocatore (Giuseppe Riso) e poi con le due società a colloquio martedì in Lega. Se tutto andrà come può andare, Cristante dovrebbe essere giallorosso per una cifra di circa 25 milioni più 5 di eventuali bonus. Il condizionale però è d’obbligo, un po’ perché il mercato (ufficialmente) non è neanche ancora iniziato, un po’ perché la vicenda Kessie dello scorso anno ancora brucia dalle parti di Trigoria