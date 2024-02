Roma, Cristante e Smalling in gruppo: a disposizione col Feyenoord

Prima vigilia europea da allenatore per Daniele De Rossi. La Roma questa mattina si è ritrovata a Trigoria per la rifinitura pre Feyenoord, nel pomeriggio (ore 16) partirà per Rotterdam dove domani affronterà il Feyenoord. Fischio d’inizio alle 18.45. DDR - dopo una lunga seduta video di 45 minuti prima di scendere in campo - ha diretto l'allenamento. Il tecnico ritrova Llorente che con l’Inter era andato in panchina e avrà Smalling in panchina. L'inglese si è allenato anche oggi e partirà con la squadra. In gruppo anche Cristante: Bryan è alle prese con un problema alla schiena e rischia comunque di partire in panchina. Presenti anche Renato Sanches oltre a Kristensen e Huijsen che non sono inseriti in lista UEFA e quindi non saranno comunque a disposizione. C’è Azmoun che potrà finalmente fare l’esordio in Europa con la maglia giallorossa. Unici assenti Ndicka (di ritorno in queste ore dall'Africa) e Abraham.