Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla a Sky prima della partita in Conference League contro il Cska Sofia: "Conference League e qualificazione alla prossima Champions? Sappiamo che sono obiettivi alla nostra portata anche se le cose sono un po' complicate. Il campionato però è ancora lunghissimo, abbiamo fatto due ko di fila, dobbiamo riprenderci già da domani per poi fare una grande partita anche lunedì".



SUI TIFOSI - "Sono stati fantastici fin dall'inizio del campionato. Dobbiamo ringraziarli e dare sempre il massimo".



LE DIFFICOLTA' COL CSKA SOFIA - "Sono tutte partite difficili, in Europa sono tutte gare intense. È una gara alla nostra portata, se giochiamo come sappiamo possiamo vincere".