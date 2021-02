Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport prima della partita con la Juve: "E’ sempre bello mettere la fascia di capitano, in una partita così importante ha il suo perché. Partite contro le big? Dobbiamo fare meglio con le grandi, stasera è una grande occasione perché siamo vicini in classifica. E’ una partita che può dire tanto per il prosieguo del campionato".