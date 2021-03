Niente azzurro per Bryan Cristante. Il centrocampista rientra a Roma dopo essersi regolarmente aggregato al resto dei giocatori. Il motivo? Ha accusato un fastidio al pube. Un infortunio che, come anticipato anche dal c.t. Roberto Mancini in conferenza stampa, costringerà il giocatore a fare rientro nella Capitale. Tanta cautela sulla situazione del centrocampista: l’obiettivo è scongiurare il sopraggiungere di una pubalgia.