Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla al sito ufficiale giallorosso in vista del derby contro la Lazio: "Tutti sappiamo cosa voglia dire derby qui a Roma. La stracittadina arriva ad inizio campionato, un momento in cui loro forse sono un po’ più avanti avendo mantenuto concetti ed effettivi dell’anno scorso. Noi siamo in fase di lavoro però vogliamo fare una gran partita, e far vedere che siamo lì e vogliamo giocarci il campionato fino in fondo. Dobbiamo mettere in campo tutto, è l’unico modo per vincere le partite contro squadre forti. Abbiamo dimostrato che siamo pericolosi, possiamo fare gol in qualsiasi momento. Dobbiamo semplicemente stare concentrati tutti i novanta minuti e farci valere".