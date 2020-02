Dopo la vittoria della Roma in Europa League contro il Gent, per 1-0, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Bryan Cristante, centrocampista giallorosso: “Questo non è il nostro miglior momento, ma oggi era fondamentale vincere senza incassare reti”.



SUL RUOLO – “Sto avendo più continuità dopo l’infortunio, la mia posizione in campo è una richiesta dell’allenatore. Quando saremo in condizioni migliori magari potrò avanzare per cercare il gol, ma ora ci serve equilibrio e devo mantenere questa posizione”.



IN CALO – “Non siamo la prima e neanche l’ultima squadra a vivere questa situazione complicata, considerando il momento il calo ci può stare. Oggi era importante vincere, così come sarà importante vincere quante più partite possibili”.