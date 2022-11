Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il derby perso per 0-1 contro la Lazio.



"Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. Quando nel finale siamo andati sulle fasce, non siamo riusciti ad avere quel guizzo per fare gol".



POCO PERICOLOSI - "Si sono abbassati tanto e non era facile, ma potevamo fare qualcosa in più. Sia prima che dopo il gol sono stati bassi, quindi non era facile".



COSA MANCA - "Si possono dire tante cose, ma quello che ci è mancato è stato l'ultimo passaggio e la lucidità negli ultimi metri".