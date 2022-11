Ieri Bryan Cristante ha lasciato il ritiro degli azzurri per un problema alla mano sinistra, un infortunio accusato nei minuti finali della partita contro il Napoli dello scorso 23 ottobre. Quasi un mese dopo il dolore non è scomparso, la contusione ossea allo scafoide non gli ha dato tregua e adesso il giocatore sarà costretto a operarsi.



Durante la sosta cercherà di scuotere la squadra per cercare di uscire dalla crisi e poter cominciare il 2023 nel migliore dei modi. Sempre durante la sosta arriverà anche l’annuncio del suo rinnovo di contratto. È già pronto da tempo ma la linea dei Friedkin è di annunciare prolungamenti soltanto durante le pause dal calcio giocato. Cristante ha firmato il nuovo contratto fino al 2027 e guadagnerà circa tre milioni di euro netti a stagione.