La Roma è alla ricerca di un centrale di difesa: Chris Smalling è l’obiettivo numero uno ma l’operazione con il Manchester è complicata viste le richieste molto alte dei Red Devils. Un altro nome è quello di Armando Izzo del Torino. Come scrive il Corriere dello Sport i giallorossi starebbero trattando la cessione di Cristante ai granata proprio per arrivare al difensore napoletano. Il numero 4 capitolino era stato acquistato due anni fa dall’Atalanta per 25 milioni.