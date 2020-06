Tanta paura per vittima - nella giornata di ieri - di una tentata rapina . Il Messaggero riporta le parole del centrocampista della Roma, che racconta l'episodio: "Ero fermo ad un semaforo in zona Prati, un uomo con casco integrale è entrato con la testa dal finestrino della mia auto e ha provato a derubarmi. È successo tutto in un attimo, forse mi stavano seguendo già da qualche metro. Appena mi sono accorto di cosa stesse accadendo,".