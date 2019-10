Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Bryan Cristante sarà operato in Finlandia dopo che gli esami strumentali in mattinata hanno evidenziato il distacco del tendine dell'adduttore della gamba destra. Sul calciatore giallorosso interverrà il professor Sakari Orava, che in passato ha operato gli ex milanisti David Beckham e Zlatan Ibrahimovic.