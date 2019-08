Bryan Cristante, match winner dell'amichevole della Roma con il Lille, ha commentato la vittoria per 3-2 dei giallorossi ai microfoni di Roma Tv: "Sono contento del gol ma soprattutto della buona prestazione. Era una squadra forte, il primo test di un certo livello in questo ritiro e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Le gambe non sono al massimo ancora, stimo assimilando i concetti del mister. Fare risultato contro una squadra così forte, visto che sono arrivati secondi lo scorso anno, è un ottimo punto di partenza".



LE RICHIESTE DI FONSECA - "Di continuare il percorso che stavamo facendo e provare le sue idee e il suo gioco. Piano piano stiamo assimilando meglio i suoi concetti, dobbiamo solo continuare su questa strada. Siamo già a buon punto, non siamo a livello ottimale ma stiamo lavorando bene. Anche nei momenti di difficoltà abbiamo tenuto il campo e abbiamo fatto un’ottima partita nel complesso.".



SUL NUOVO RUOLO - "Mi piace, mi piacciono i concetti del mister, volere sempre la palla e andare in pressing alto. E’ una questione di continuare a lavorare bene, faremo un’ottima stagione con le idee del mister".