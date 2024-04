Roma, Cristante squalificato per il ritorno con il Milan

9 minuti fa



La Roma non potrà contare su Bryan Cristante nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League contro il Milan: sarà squalificato.



Il centrocampista giallorosso è stato ammonito dall'arbitro Clément Turpin al 38' della gara di andata a San Siro per aver interrotto fallosamente la ripartenza dell'avversario Ruben Loftus-Cheek.



Cristante era diffidato e di conseguenza scatterà la squalifica che toglierà il classe '95 dalle scelte a disposizione di Daniele De Rossi in vista della sfida dell'Olimpico, in programma giovedì 18 aprile alle 21.