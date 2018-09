Appena 3 giornate di campionato, e la Roma già vede il primo posto lontano 5 punti. Un inizio shock, che Di Francesco (per sua stessa ammissione) si non si aspettava. E non lo immaginavano neanche i bookmakers, che a inizio stagione quotavano lo scudetto romanista a 9.00. Per Snai e Sisal adesso la vittoria della Roma è pagata rispettivamente 15.00 e 16.00, una quota altissima. Ai minimi storici invece la quota per la vittoria della Juventus, difficilmente così scontata a inizio campionato. L’ottavo tricolore consecutivo sul petto dei bianconeri è quotato non oltre l’1.40 (Sisal Matchpoint); cifra simile anche per Snai (1.35) e Eurobet (1.38).