Primo posto in palio nel gruppo G dellacona che si affrontano questa seraa partire dalle 21 allo stadio Olimpico per la terza giornata. La squadra allenata danon può sbagliare ed è chiamata ad un unico risultato, la vittoria, datache li hanno fatti balzare in testa al girone. I giallorossi sono anche chiamati a riscattare il pessimo ko subito nell'ultimo turno di campionato contro la Spal e si affideranno ancora una volta ad, autore di una tripletta contro il Viktoria Plzen nell'ultima giornata di coppe, ma altrettanto abulico in zona gol in campionato.- Roma e CSKA Mosca si sono incontrate due volte in Champions League: la Roma ha vinto 5-1 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta nella fase a gironi 2014/15. Il CSKA Mosca ha vinto tre delle otto gare in trasferta contro squadre italiane nelle coppe europpe (1 pareggio), incluso il successo per 1-0 con la Roma nella Coppa delle Coppe dell’ottobre 1991. La Roma ha vinto tutti gli ultimi sei incontri casalinghi di Champions League, segnando 17 gol e subendone solo due in questo parziale.è stato direttamente coinvolto in 13 reti nelle ultime 13 partite di Champions giocate (11 gol, due assist). Dall’inizio della scorsa stagione, solo(15) ha segnato più in Champions League di Edin Dzeko (11).ha partecipato attivamente a tutti e tre i gol del CSKA Mosca in questa Champions League (due gol e un assist).