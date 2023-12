Un difensore, forse due. Qualche tentativo di cessione. E magari anche un po’ di chiarezza sul futuro di Mourinho. Sarà un Natale agitato in casa Roma dove sono tanti i punti di domanda di un mercato di totale riparazione. Agli errori della finestra estiva, e alle bocciature del tecnico.L’Union Berlino dovrebbe concedergli la lista gratuita e nello spogliatoio giallorosso Dybala sarebbe felice di accogliere l’ex compagno. E allora?Decideranno i Friedkin se chiudere l’affare che per Mou sarebbe però necessario. In difesa, infatti,Bonucci arriverebbe subito, già a Capodanno, e non ha di certo bisogno di inserirsi nel campionato italiano. Ma il mercato non si fermerebbe qui.Un nome proposto e che non dispiace è quello di Thilodel West Ham. Da Londra sono disposti al prestito, stessa formula con la quale la Roma ha cercato (senza successo) uno tra. Alternative sempre valide sono quelle dit.Ma il mercato potrebbe regalare altre sorprese. Perché Mourinho e Pinto hanno messo sulla lista dei partenti anche Spinazzola e Belotti, a fronte di buone offerte. In più c’è da ragionare sul futuro prossimo diche potrebbe tornare con 6 mesi di anticipo al Psg. E a quel punto? L’idea è quella di far giocare con più continuità alcuni giovani come Pagano e Pisilli, per poi investire in estate. Ma dipende tutto dalle occasioni, come Bonucci. InfineLo Special One ha detto in tutte le lingue di voler restare, ma Friedkin non ha fissato appuntamenti sotto le feste.Nel frattempo vengono smentiti contatti con altri allenatori.