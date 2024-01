Roma, via al dopo Mourinho: in arrivo De Rossi

Francesco Balzani

A sorpresa. Così come era stato annunciato, è stato cacciato. Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma e a breve verrà annunciata la nuova guida tecnica che porterà la squadra fino a fino stagione, o magari oltre. Perché ci sono varie ipotesi che sono state vagliate in questi giorni dai Friedkin.



DDR IN POLE - La più istintiva e meno traumatica porta a Daniele De Rossi, la storica bandiera giallorossa pronta a soccorrere una squadra ancora in piena corsa su due obiettivi. Si tratterebbe però di un debutto pesante in serie A per DDR, che finora ha allenato solo per alcune giornate la Spal in serie B.



SOGNO (PROIBITO?) - Il sogno magari per il prossimo anno resta Antonio Conte, che però ha più volte ammesso di non voler una squadra in corsa, ma rappresenterebbe il miglior continuum col lavoro svolto da Mourinho.