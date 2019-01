. L'addio in estate di Strootman, le ricorrenti noie muscolari di De Rossi e il rendimento altalenante dei nuovi arrivati hanno contribuito a rendere la mediana giallorossa un reparto in emergenza. E nonostante le parziali chiusure di("per me il mercato di gennaio non cambia tanto una squadra, è per fare piccole cose"), sul taccuino del ds spagnolo non mancano gli obiettivi.- L'ultima ipotesi per il centrocampo della Roma viene dall'Inghilterra., non sta trovando molto spazio con la maglia del. In prestito dall'Anderlecht, ha collezionato fin qui solo 77 minuti nell'attuale Premier League con la maglia dei Wolves, finendo di fatto ai margini del progetto. La volontà del ragazzo di non perdere la nazionale (con cui pochi mesi fa ha conquistato il bronzo in Russia) e quella del club di Bruxelles di non vederlo svalutarsi, potrebbero spingere verso una nuova sistemazione già nel mercato di gennaio. La Roma, come riporta oggi anche il Corriere dello Sport,e né il ds dei bianco-malva, né il fratello-agente del giocatore hanno chiuso all'ipotesi.- Nel caso in cui la trattativa per il giocatore di Passendale non vada a buon fine, la Roma continua a seguire da vicino altri due giovani profili. Una strada porta in Germania, dove il 23enneè sempre più vicino all'addio al Borussia Dortmund e potrebbe rivelarsi un'occasione in prestito. Meno facili ma comunque vive le idee che conducono a, centrocampista norvegese classe '98 del Gent paragonato in Belgio a Milinkovic-Savic, e a, maliano classe '96 del Salisburgo, già cercato in estate e valutato circa 12 milioni di euro.