Domani i tifosi della Sud potranno sperimentare le pedane lancia-cori: si tratta di due palchetti realizzati nelle file basse del settore, su ognuno dei quali potranno accedere in sicurezza due tifosi, seguire la partita in piedi e coordinare i cori della Curva evitando così multe per la salita sulle balaustre. I quattro nomi dei tifosi addetti a lanciare i con in Sud dovranno essere comunicati con qualche ora d’anticipo al rappresentante dell’ufficio Slo della Roma, Marco Seghi.