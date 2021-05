L’arrivo diha sorpreso tutto il mondo del calcio.della Roma anche perché lo Special One ha idee tattiche diametralmente opposte rispetto a Paulo Fonseca oltre ad avere richieste diverse anche sullo standard di qualità dei giocatori. Mou ha costruito i suoi maggiori successi puntando su un calcio reattivo, fondato sul baricentro basso e ripartenze veloci. Annullare il gioco avversario è uno dei principali obiettivi di Mou, che probabilmente schiererà la Roma col, il modulo di riferimento delle sue ultime esperienze.Cambia la politica interna nello spogliatoio della Roma entusiasta per l’arrivo di Mourinho. Un nome su tutti?che Mourinho, fino a pochi giorni fa, ha utilizzato da regista offensivo per sfruttare le accelerazioni degli esterni. Il bosniaco piace da tempo a Mou e rappresenta quel giocatore esperto che serve nelle sue squadre. In difesa ritroveràche ha allenato a Manchester (“Di lui mi piace tutto tranne il taglio di capelli”, disse Josè) e di certo gradirà il carattere di Mancini.La Roma ha diversi trequartisti veloci e bravi negli inserimenti, come Zaniolo o il rientranteProprio all'olandese Mou fece un discorso al termine della finale di Europa League tra Ajax e Manchester United, proponendogli di andare in Inghilterra.nell'esperienza comune con i Red Devils. Lo testimoniano le parole dell’armeno qualche mese fa: “È stato l'allenatore più difficile che ho avuto, un vincente di natura, vuole solo vincere e che ogni giocatore faccia ciò che lui chiede. Abbiamo avuto conflitti e divergenze, voleva che mi allenassi di più, ma io pensavo di lavorare duramente, aiutare la squadra e far gol e nonostante tutto lui era sempre insoddisfatto”.ma serve un altro giocatore di temperamento. Così come serve un portiere e almeno un altro attaccante. Ma di questo Mourinho avrà tempo di parlarne con Tiago Pinto. In questo sensopotrebbe tornare più che utile.