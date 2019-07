Javier Pastore è stato l’emblema del mercato sballato di Monchi della scorsa stagione:(4 più bonus) per cinque anni e condizioni fisiche tutte da verificare. Alla fine della stagione il bilancio è stato impietoso tanto da spingere il nuovo ds Petrachi a cercare acquirenti per l’argentino. Con scarsi risultati visto l’ingaggio alto e l’età non più certo giovane. Sono arrivate proposte dache Pastore non ha nemmeno preso in considerazione. Poi è stato offertonegli scambi con Veretout e Suso, ma senza successo.Vista l’incedibilità forzata la Roma ha provato a rigenerare Pastore.Poi è arrivato l’incontro con Fonseca. Il portoghese, dopo un lungo colloquio individuale, nelle prime due amichevoli lo ha provato anche come, consentendogli così di svariare a tutto campo impostando il gioco. Poi invece, nei test più seri, nel consueto 4-2-3-1 caro al portoghese, Pastore si è ripreso il ruolo dirisultando decisivo nelal rimonta sulla Ternana. Presto per dire se sia rinato, ma i buoni propositi ci sono.Chi non sta riuscendo a seguire le orme da riscatto di Pastore sono. Nzonzi dovrebbe tornare in Francia (Monaco) visto che per caratteristiche mal si sposa col gioco di Fonseca e visto che il rapporto con l’ambiente è ormai pessimo. Gonalons, invece, dopo l’annata al Siviglia potrebbe finire al West Ham. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com