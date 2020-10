La Roma può risolvere il contratto di Pastore, tra tre mesi. Come riporta il Tempo ​ il ragionamento del club capitolino fa leva sull’articolo 15 dell’accordo collettivo tra Assocalciatori e Lega di Serie A. La norma prevede che: “Qualora l’inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come sopra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto”. Si specifica che: “Per inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale“. Pastore in gruppo non si vede da luglio e ciò costringe la Roma ad aspettare gennaio e in quel caso o si risolve in contratto di comune accordo o verrà nominato un arbitro terzo dal Collegio Arbitrale.