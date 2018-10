La nazionale romena abbraccia la sua nuova golden age. Oggi a Cluj la Romania under 21 si gioca contro il Galles la qualificazione all’Europeo che si svolgerà in Italia il prossimo anno. Il boom di talenti degli ultimi anni, ha attirato gli occhi di diversi osservatori in tutta Europa: dal figlio d’arte Hagi, passando per Man, fino ad arrivare a Coman. Era dai tempi di Mutu che la Romania non riusciva a sfornare giocatori di questo livello. Per loro si è mossa anche la Roma. Come riporta il portale romeno Telekom Sport, osservatori giallorossi (insieme a quelli del Tottenham, del Siviglia e dello Standard Liegi) sono presenti allo stadio Rădulescu per vedere da vicino i talenti di casa.





In estate Monchi ha avuto più di un contatto con la Steaua Bucarest per Man, ma il prezzo per il giocatore, già molto alto, ha allontanato lo spagnolo. Hagi ha invece lo stesso procuratore di Di Francesco e se la Roma volesse portarlo a casa avrebbe sicuramente una pista privilegiata.