Roma, chi per il dopo Dzeko? Come scrive Il Tempo, tutti i nomi cercati dal club giallorosso per sostituire il bosniaco, promesso sposo dell'Inter, sono, a oggi, infattibili: Higuain e Icardi non sono convinti, Mariano Diaz non scalda il cuore del club, Sanchez è proibitivo, Batshuayi resterà al Chelsea. E quindi? Quindi i tifosi aspettano il jolly del direttore sportivo.