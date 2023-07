Rinunciare a Frattesi, ed aver un extra budget per l’attacco. L’idea in queste ultime ore sta solleticando Mourinho e Pinto che mantengono il faro sull’azzurro senza però voler partecipare alle aste augurate dal Sassuolo. Se la Roma dovesse rinunciare a Frattesi (per ora resta giallorossa l’offerta più alta), infatti, non solo risparmierebbe i 21-22 milioni stanziati nella prima offerta ma ne incasserebbe altri 10-12 dalla percentuale di cessione inserita nella clausola. Un risparmio di quasi 35 milioni. Soldi che potrebbero portare al bomber mancante la scorsa stagione. Il primo desiderio resta Morata, alle spalle Scamacca. Ma occhio alle sorprese.



ALTERNATIVE - E a centrocampo? Mourinho cerca una mezz’ala e le alternative più economiche a Frattesi non mancano. Renato Sanches per esempio che è stato offerto da Mendes e dal Psg con un’operazione alla Wijnaldum: prestito con diritto di riscatto e stipendio pagato in parte dai francesi. A Pinto e Mourinho il portoghese piace, ma ci sono dubbi sulle condizioni fisiche viste le (poche) presenze nell’ultima stagione a Parigi. Formula simile si può ottenere per Sabitzer dal Bayern. Mentre a zero c’è Kamada, il giapponese ex Eintracht scaricato dal Milan che piace allo Special One da anni come testimoniano le parole rilasciate a gennaio durante la tournèe in Sol Levante a gennaio: “Mi piacerebbe prendere Kamada in prestito se l’Eintracht è d’accordo”. Oggi il giapponese si può prendere senza sborsare un euro.